La China Suárez sufrió un inesperado revés: su abogado tomó una drástica decisión

La polémica actriz atraviesa un inesperado contratiempo con su representante legal de confianza, complicando así los procesos por la custodia de sus hijos.

Según trascendió recientemente, la China Suárez ha perdido el respaldo de su principal asesor legal en las disputas que mantiene con el padre de sus hijos menores. Esta desvinculación deja un vacío en su defensa justo en un momento crítico de definiciones sobre la crianza y el bienestar de los pequeños, un tema que siempre genera una alta sensibilidad en la opinión pública.

La información fue difundida inicialmente por el periodista Guido Záffora en el ciclo DDM (América TV), donde precisó que el abogado ha decidido dar un paso al costado en casi todos los frentes. "Acaba de renunciar Agustín Rodríguez", sentenció el panelista, confirmando que la ruptura profesional es un hecho. Esta salida no solo implica la pérdida de un estratega, sino que también obliga a la protagonista a buscar urgentemente un nuevo equipo que tome las riendas de expedientes que ya están en curso.

El futuro de los conflictos de la China Suárez con Benjamín Vicuña El impacto de esta renuncia se siente especialmente en el área del derecho de familia. El equipo saliente, conformado por el doctor Rodríguez y su hijo Lautaro, era el encargado de gestionar aspectos fundamentales como el régimen de visitas, la cuota alimentaria y las autorizaciones para traslados internacionales. "La China se queda sin abogado, pregunté quién era el nuevo abogado de la China y hasta el momento no hay abogado", detalló Záffora sobre la incertidumbre que reina en el equipo de la artista.

A pesar de esta deserción masiva en las causas familiares, existe una excepción técnica que mantiene un último hilo de conexión entre la actriz y sus antiguos defensores. Según se informó, el estudio seguirá adelante únicamente con una querella específica de carácter civil. "Agustín Rodríguez y Lautaro Rodríguez, el hijo, no se ocupan más. Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre", aclaró el comunicador, marcando el límite de la actual relación profesional.