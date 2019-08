La Casa de las Flores: curioso audio confirma la muerte del personaje de Verónica Castro

La Casa de las Flores fue una de las exitosas series que estrenó Netflix el año pasado. En plena producción de su segunda temporada, los seguidores de la serie se enteraron de un detalle que ya se había confirmado: la ausencia de la reina de la telenovela mexicana: Verónica Castro. Pero el anuncio se dio de una manera muy divertida, de la mano de un audio de Paulina (Cecilia Suárez), la hija de la matriarca.

"Yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos, huachicoleros del amor, del afecto... Mi mamá les dio todo antes de morirse ¡Y ustedes lo único que han hecho es aprovecharse de ella! Julián: ¡fracasado sin parar, como si fuera tu hobby favorito, gastándote todo el dinero de mi mamá en tus viajes, en tus fiestas, en tus viejos. Y tú, Elena, corazón de motel: ¿o sea cuántos novios van a ir al funeral de mi mamá? ¿8, 12, ya 50? ¡Malditos todos, una bola de malditos!... No sé cómo se apaga esta cosa, ay, no sé...", dice Paulina en un audio de WhatsApp.

No se qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción y estoy preocupadísima, porque son muy cercanos a mi y porque quiero muchísimo a Virginia. #QEPDVirginiadelaMora pic.twitter.com/9YahMIkQXZ — Martha Debayle (@marthadebayle) 12 de agosto de 2019

El mensaje fue difundido desde la cuenta de Twitter de una periodista y conductora mexicana, Martha Debayle. "No se qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción y estoy preocupadísima porque son muy cercanos a mí y porque quiero muchísimo a Virginia", escribió siguiendo el juego a lo que es un adelanto de lo que se viene en la segunda temporada.

Recordemos que a finales del año pasado ya se había confirmado que Castro dejaba la serie. Las negociaciones entre ella y el director, Manolo Caro, no llegaron a buen puerto porque la participación de la cantante sería menor.