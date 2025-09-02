Julieta Zylberberg: "Prima Facie me reafirma la necesidad de empatía"

Comenzó a trabajar muy joven y se lució tanto en el cine, como en el teatro y en la televisión. Hoy, a sus 42 años, Julieta Zylberberg asegura que es una afortunada. “Tengo suerte de que me convoquen para hacer distintas cosas. Son casi como trabajos diferentes. Requieren distintas cosas de mí y está bueno poder ir alternando entre uno y otro -afirma en diálogo con MDZ-. La alternancia hace que no me aburra”.

¿Le gustaría probar otros roles además de actuar? Sí. Es que no ve a la actuación como un arte solitario, individual o independiente. “Está buenísimo pensar que, incluso cuando trabajo bajo la mirada de un director o en palabras de un autor, siempre hay una autoría y una autodirección. No lo considero un oficio pasivo”, admite.

Como pendiente, tiene filmar con su novio, el músico y cineasta Daniel Katz. “Estamos pensando muchas cosas, pero es un momento difícil, así que buscando la hendija para lograr hacerlo. Ahí estamos tirando para todos lados”, cuenta.

Está de gira con Prima Facie , un potente unipersonal que toca temas sensibles. En escena, se pone en la piel de una abogada que construye una exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales. Sin embargo, todo cambia cuando, después de ser agredida por un colega, se ubica en el lado opuesto del sistema judicial que ella misma defendía.

La obra, escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller , agotó entradas en Londres y Madrid. Llegó a la Argentina, con adaptación y dirección de Andrea Garrote, y está recorriendo las provincias. En días, se presenta en Mendoza.

- ¿Cómo te llegó el proyecto?

- A mí me llamaron Sebastián Blutrach, que es el productor junto a Tomás Rottemberg, y Andrea Garrote, la directora. Ellos tenían el proyecto entre manos. Yo estaba recién parida de mi segundo hijo y la obra me conmovió profundamente. Apenas terminé de leerla les dije que por favor me esperaran un poquito para poder hacerla. Me parece una obra muy rica dramáticamente, pero además bien necesaria políticamente en este momento.

- ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste?

- La obra es compleja y, por supuesto, siempre el desafío es lo atractivo de hacer un proyecto… pero sí es bien exigente para un actor. El personaje hace un arco de 180 grados que atraviesa su vida; se da vuelta por completo, entonces casi son dos personajes. Es un personaje con dos puntos de vista y era relatar eso. Entonces, ¿cómo hacerlo creíble? ¿Cómo se construye una verdad humana, bien humana, que pueda oscilar de un punto a otro tan extremo?

- Además del desafío actoral, ¿qué te enseñó como persona esta obra?

- Mirá, más que me enseñó, me mostró lo necesaria que era. Lo interpelado que se siente el público, función a función, desde el año pasado a este año, cada día, cada función. O sea que, evidentemente, es una obra bien necesaria. Me reafirma la necesidad de empatía, la necesidad de diseñar un sentido común más humano. Y que eso abarca a todas las aristas de la vida, a los abogados, a los hombres, las mujeres, los fiscales, los jueces, y todos, digamos. Como que el sentido común no puede estar por debajo de las reglas de la justicia y la humanidad tampoco puede estar por debajo de las reglas judiciales.

- ¿Cómo notás que la obra interpela al espectador? ¿Qué te dice el público a la salida de la función?

- Es bien unánime. Siempre se me acercan o me escriben después… muchísimo, como nunca, en algo que haya hecho. Y está bueno eso que pasa también entre abogados y jueces, que vienen muchísimos. Y también se quedan y me hablan. Es bien movilizante.

- En pocas palabras, ¿cómo invitarías al público a Prima Facie?

- No se pierdan la oportunidad de participar de una obra muy necesaria en este momento. Teatralmente es una experiencia hermosa. Y… no sé, realmente los espero, porque lo que pasa es bien especial entre el público y la obra. Se arma un puente bien fuerte como no me había pasado hasta el momento.

