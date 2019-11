Julieta Ortega se mostró muy acaramelada con el ex de Florencia Kirchner

Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja, el ex de Florencia Kirchner, compartieron románticas imágenes en sus historias de Instagram y las fotos se viralizaron a toda velocidad.

Ortega fue la primera en subir una postal sonriente junto al exyerno de Cristina Fernández de Kirchner mientras Vaca Narvaja le da un beso en la mejilla.

Camilo Vaca Narvaja y Julieta Ortega

El dirigente camporista, que es padre de Helena, la hija de Florencia Kirchner, compartió también una tierna imagen abrazando a la hija de Palito Ortega. "Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré", dice la letra del tema A primera vista, de Pedro Aznar, elegido por ambos para mostrarse juntos por primera vez en las redes.

Camilo Vaca Narvaja

Camilo Vaca Narvaja estuvo en pareja de 2013 a 2015 con la hija de la vicepresidenta electa.