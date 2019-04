Julieta Ortega: "Sé lo que es elegir no seguir adelante un embarazo"

En el ciclo Luis Novaresio Entrevista, por A24, Julieta Ortega fue invitada para hablar sobre la lucha del colectivo por la igualdad de género, la denuncia de Thelma Fardin por violación contra Juan Darthés y aseguró que se siente "muy orgullosa de la generación que se viene" porque aún hoy, a ocho meses de que el Senado rechazara el aborto legal, muchas jóvenes siguen usando el pañuelo verde.

Ortega es una de las artistas que integra el Colectivo de Actrices Argentinas y que más comprometida se ha mostrado el año pasado con el proyecto de ley para legalizar el aborto.

"Muchas mujeres participaron de la campaña 'yo aborté', ¿alguna vez pasaste por eso?", le preguntó Novaresio a la actriz. Y ella respondió afirmativamente: "Puedo hablar en primera persona de las dos situaciones: elegir no seguir adelante con el embarazo, y desearlo con todo mi ser. A mi hijo, Benito (fruto de su relación con Iván Noble), lo deseé. El nombre se lo robé a Gustavo Cerati. Ni lo conocía al papá de Benito cuando vi una nota de Cerati que hablaba de sus hijos, Benito y Lisa, y años después se lo conté al padre de mi hijo".

Sobre su decisión de interrumpir un embarazo, Julieta contó: "Vivía en los Estados Unidos, un país en el que el aborto era legal. Creo profundamente en que hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién quiere hacerlo. Eso no te convierte en nada, te convierte en una persona planeando cómo quiere vivir su vida, algo que han hecho los hombres históricamente".

"El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro y que no se mueran, que no las maltraten, que no tengan que ir a la casa de la vecina o a buscar dónde lo hacen de forma segura. Hay que confiar en las mujeres", aseguró la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.