Julia Mengolini rompió el silencio tras la fuerte denuncia contra Javier Milei: "El caso es verdaderamente muy grave"

En medio del escándalo con Javier Milei , la periodista Julia Mengolini relató el calvario que vivió tras el hostigamiento digital que recibió en X (ex Twitter) desde cuentas libertarias. Según detalló la conductora, recibió amenazas, fake news y 93 publicaciones violentas por parte del propio presidente.

Lo cierto es que finalmente Julia decidió denunciar al presidente y rompió el silencio en Desayuno Americano (América) sobre cómo se encuentra en estos momentos tras la decisión que tomó: "El lunes el juez dispuso las primeras medidas... Me puso una custodia personal las 24 horas del día, puso una posta policial en la puerta de la radio y una posta también en la puerta de mi casa".

La periodista expresó que, además de estas medidas, la Justicia le otorgó un botón antipánico: " Todas las medidas que pudo el juez, me las puso . Evidentemente, con la prueba que presentamos habrá entendido que yo estaba corriendo peligro, el caso es verdaderamente muy grave".

Mengolini Julia Mengolini rompió el silencio. Foto: captura de video/ América TV.

Luego, agregó: "Obviamente con la idea de infligirme dolor, de mortificarme y hacerme sufrir. Cientos de personas que me mandaban mensajes donde me decían las peores cosas. Te vamos a descuartizar, vas a aparecer en una zanja y le vamos a hacer lo mismo a tu familia". Además, agregó: "A esto se le sumó los 93 tuits que me dedicó el propio presidente con lo cual la denuncia la encabeza él, lo estamos denunciando a Milei y al resto".