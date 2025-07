Al borde del llanto, Julia Mengolini contó la "tortura" que vivió por el ataque libertario

En ese marco, Mengolini denunció ser víctima “de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado Nacional, con una persistencia que no termina nunca”. Y no pudo ocultar su conmoción: “Perdón si me tiembla la voz. Quiero que se sepa que no me tiembla la voluntad, es solamente que estoy conmovida de estar acá y el respaldo, que es fundamental y me da fuerza”.