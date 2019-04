Jorge Rial y Romina Pereiro: todos los detalles de la boda del año

La historia de amor entre Jorge Rial y Romina Pereiro tendrá su broche de oro con una boda que se celebrará el próximo 20 de abril. La pareja contrató a la empresa Plan B, a cargo de Claudia Villafañe, para que se encargue de todos los detalles del festejo. Así, se enviaron invitaciones virutales a amigos y familia con una foto de la pareja en Londres.

Este sábado comenzará una nueva etapa para la pareja. "La vida me dio otra oportunidad", expresó el conductor esta semana, mientras la nutricionista contaba: "Me caso porque Jorge me hizo creer de nuevo en el amor".

La ceremonia es para familiares y amigos. Se calculan aproximadamente 90 personas. "Nosotros no queríamos el típico casamiento donde la gente come, después baila y después vuelve a comer. Tampoco quería el Ave María, ni violines al entrar al salón, ni ceremonia religiosa. No me gustan los clichés típicos de los novios. Soñamos una celebración familiar, cálida y descontracturada", adelantaba la ex modelo a los medios.

La novia tendrá dos cambios de vestidos, uno para la ceremonia y otro que puede usar con zapatillas para disfrutar de la fiesta. Los modelos fueron diseñados por Paz Cornu, quien también se encargará de vestir a las dos pequeñas hijas de Romina, Emma de 4 y Viole de 6 años.

El jueves y el viernes el conductor no estará a cargo de su programa para concentrarse y descansar para el sábado, "Me cayó hoy la ficha del casamiento. Porque hasta ahora era el casamiento, el laburo, correr, haciendo cosas, cerrando cosas.entonces, venía en bicicleta, lastimado, herido y me cayó que me caso el sábado. Y me cayó muy bien, pero me agarró el miedo", bromeaba el conductor.

Entre los invitados se encuentran todos los participantes de su ciclo Intrusos, así como los compañeros de trabajo de Romina. Además, cada una de las hijas tendrá su momento especial en la boda y la novia tratará de cumplir con todas las tradiciones: "Sé que se estilan esas cosas, y la verdad es que me divierte un poco. Sólo por eso lo voy hacer. Azul no tengo nada, aunque cuando Jorge me regaló el anillo de compromiso, mi hija Emma me obsequió uno azul de cotillón, que desde ese día llevo conmigo. Algo usado va a ser la sortija de mi abuela cuando estuvo casada, préstamo de mi mamá, y también le voy a pedir algo a Rocío, la hija de Jorge".

La boda se realizará por la tarde, a las 17.30 y los novios saldrán a saludar a la prensa aproximadamente a las 19. Será una boda íntima, en un salón de Villa Urquiza. Si bien en un principio se habló del hotel Fanea como el lugar de celebración, ellos prefirieron el perfil. Por eso mismo, los invitados no pueden entrar con celulares, por lo que deberán dejarlos en la entrada. Al día siguiente, la empresa organizadora será la encargada de repartir las imágenes de la boda para que todos los medios puedan tener el material.

Con respecto, a la luna de miel, por ahora quedará postergada por compromisos laborales.

Fuente: La Nación