La detención de la mujer que figura como garante del domicilio donde Rial cumple prisión domiciliaria generó preocupación. En ese contexto, Jorge Rial explicó la situación.

La situación judicial de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera la detención de su mejor amiga, quien estaría vinculada al domicilio fijado para su prisión domiciliaria. El dato despertó inquietud en el ámbito judicial y mediático, ante la posibilidad de que la medida pudiera verse afectada.

Frente a las versiones que comenzaron a circular, Jorge Rial decidió romper el silencio y aclarar su postura a través de un mensaje que hizo llegar a Alejandro Castelo, panelista del programa A la tarde. Según relató el periodista, consultó directamente a Rial sobre si pensaba intervenir para evitar que se trunque la domiciliaria de su hija.

La respuesta de Rial ante la situación de su hija Embed - Jorge Rial rompió el silencio y habló de Morena Rial en medio de la detención de su mejor amiga: "En esta..." “Lo manejan todos los abogados, en ésta (Morena) no tiene nada que ver”, fue lo primero que le expresó Jorge Rial, dejando en claro que no interviene de manera directa en el expediente judicial.

Ante la consulta puntual sobre la relación de la joven detenida con la vivienda, Rial explicó el verdadero rol que cumple: “Esta chica lo único que es, es la garante”, señaló, despegándola de cualquier responsabilidad directa sobre el domicilio donde se cumple la prisión domiciliaria.

morena rial y amiga Morena Rial y su mejor amiga, Evelyn Martínez. Créditos: Archivo MDZ En el mismo mensaje, el conductor dio detalles clave que buscan llevar tranquilidad. Según contó Castelo, Jorge Rial aseguró que es él quien se hace cargo de todos los gastos de la vivienda. “Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, afirmó.