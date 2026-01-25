Jorge Rial no se guardó nada y destruyó a Homo Argentum, la película de Guillermo Francella: "Basura sin..."
El periodista de C5N compartió en sus redes un lapidario posteo contra el film taquillero del actor.
Homo Argentum fue, sin lugar a dudas, una de las películas más exitosas que ha realizado Guillermo Francella a lo largo de su extensa carrera. El film rompió récords en las salas de cine, llegando a tener un millón de espectadores a días de haberse estrenado.
Tras el éxito rotundo, Disney+ decidió habilitar la producción audiovisual argentina en su plataforma para que los usuarios puedan verla desde la comodidad de su casa. Tras el estreno en el servicio de streaming, recibió fuertes críticas y una de ellas fue de Jorge Rial.
Te Podría Interesar
El periodista compartió un filoso posteo en X (antes Twitter) y fue al hueso: "Vi la película. Sí, esa. Ni siquiera es una bajada de línea ideológica. Es simplemente una basura sin sentido".
El filoso posteo de Jorge Rial contra Homo Argentum
"Sin narración. Sin historia. Sin dirección y sin actuaciones. Ni el oficio del protagonista se salva. Igual hay que verla para saber cómo no hacer cine", expresó el conductor de C5N dejando en claro su lapidaria opinión.
En España, la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn fue duramente criticada por Roberto Antolín, un conocido periodista: "Oye, ¿quién es Guillermo Francella? Se estrelló acá en España y ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie. Ha estrenado Homo Argentum en Navidad y yo sabía que era una locura estrenar en época de fiestas. Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces".