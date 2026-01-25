Jorge Rial no se guardó nada y destruyó a Homo Argentum, la película de Guillermo Francella: "Basura sin..."

El periodista de C5N compartió en sus redes un lapidario posteo contra el film taquillero del actor.

Homo Argentum fue, sin lugar a dudas, una de las películas más exitosas que ha realizado Guillermo Francella a lo largo de su extensa carrera. El film rompió récords en las salas de cine, llegando a tener un millón de espectadores a días de haberse estrenado.

Tras el éxito rotundo, Disney+ decidió habilitar la producción audiovisual argentina en su plataforma para que los usuarios puedan verla desde la comodidad de su casa. Tras el estreno en el servicio de streaming, recibió fuertes críticas y una de ellas fue de Jorge Rial.

El periodista compartió un filoso posteo en X (antes Twitter) y fue al hueso: "Vi la película. Sí, esa. Ni siquiera es una bajada de línea ideológica. Es simplemente una basura sin sentido".

"Sin narración. Sin historia. Sin dirección y sin actuaciones. Ni el oficio del protagonista se salva. Igual hay que verla para saber cómo no hacer cine", expresó el conductor de C5N dejando en claro su lapidaria opinión.