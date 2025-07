Jorge Rial destrozó a Susana Giménez tras el escándalo con Graciela Alfano: "Susana estaba..."

El conductor de Argenzuela decidió hablar con "Intrusos" tras los picantes dichos de Susana y fue contundente: " Volvió de la muerte Susana, no sé dónde estaba . Volvió de su exilio en Uruguay y de repente salió". Pero esto no fue todo, ya que expresó: "Nos están atacando los '90 de vuelta, es una locura, veo a Susana , a Moria, a Mirtha, a Yuyito, a Graciela Alfano. Veo a Menem, volvieron los '90".

"Susana estaba tomada me parece, a esta altura me causa una gracia media bizarra. Me parece que ya es una bizarreada lo de Susana. Está muy sola en Uruguay, yo la entiendo", comentó Jorge Rial respecto a las declaraciones que la diva brindó en LAM.