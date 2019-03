Jorge Rial destrozó al programa de Germán Paoloski

Jorge Rial fue letal y disparó contra El Noticiero de la Gente, el ciclo de noticias que lleva adelante Germán Paoloski durante los mediodías de Telefe junto a Milva Castellini. Los motivos que generaron la crítica del conductor de Intrusos fueron las raras situaciones que se vivieron en el noticioso durante los últimos días.

En primer lugar, el martes 12 de marzo se realizó una polémica cobertura desde Tucumán del impactante accidente de Sergio Denis. El equipo de Telefe estuvo en el Teatro Mercedes Sosa, donde hicieron una “reconstrucción” de la caída del popular cantante. Éste hecho se viralizó rápidamente y se volvió meme en las redes sociales.

“¿Esto pasó de verdad?”, cuestionó Jorge desde su cuenta de Twitter.

La polémica reconstrucción del accidente de Sergio Denis en "El noticiero de la gente"

Pero lo que hizo que Rial denoste aún más a El Noticiero de la Gente, fue el tremendo episodio que vivió Robertito Funes Ugarte al ser atacado por un conjunto de perros. Sin poder creer el tenso momento que vivió el cronista al aire, el conductor de América catalogó al noticiero de Paoloski de forma letal. “El noticiero del mediodía de @telefe es lo más bizarro de la tele”, sentenció el periodista, que parece no compartir los modos de la producción de Telefe.

Vale recordar que Nicolás Repetto se fue del noticiero de Telefe en medio de varias polémicas, El día de su despedida, conductor hizo un descargo sobre "las preguntan que incomodan". "Yo me formé como conductor y productor en La noticia Rebelde. Hace más de 30 años que hago preguntas que incomodan, me gustan, me parecen necesarias. Las hice en ese programa, en Fax, en Sábado bus y acá en El noticiero de la gente. Son preguntas ordinarias, pero a veces el contexto hace que molesten. Y como habrán notado, hay que bancar las consecuencias cuando te salís de la corriente".

Fuente: Exitoína