Jimena Barón habló en LAM y contó cómo transita los últimos días de embarazo: "Muchas emociones"

"Hoy se cumple nuestra famosa fecha “a término”. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto adentro de mí", expresó Jimena en su Instagram.

Captura de pantalla 2025-06-04 221440.png Jimena Barón habló en la previa del nacimiento de su hijo. Foto: captura de pantalla/ América TV.

Respecto a la carta que escribió en Instagram, Jimena contó: "A mí me gustaba mucho mi panza y me agarra como una angustia que las parteras me dijeron que vaya a terapia". En un momento de la nota, el periodista le consultó por las críticas y allí ella dejó un contundente mensaje.