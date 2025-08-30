Jésica Cirio rompió el silencio tras meses alejada de los medios: "No tengo ganas de..."

Tras un tiempo sin expresarse en cámara, Jésica Cirio fue interceptada por un cronista y reveló cómo se siente luego del escándalo con Elías Piccirillo.

La modelo Jésica Cirio relató el duro trance que significó para ella la detención de su expareja, Elías Piccirillo, implicado en una investigación por un presunto delito de fraude y por haber colocado más de un kilo de cocaína junto con un arma de fuego calibre 9 milímetros en el vehículo Audi Q8 de Francisco José Hauque.

Interceptada por el cronista de A la tarde (América TV) y frente a esta compleja situación personal tras su escandalosa separación, la polémica celebridad admitió: “Estoy un poco mejor”. Asimismo, desmintió enfáticamente las especulaciones sobre un nuevo romance al declarar: “No estoy en pareja con nadie, no tengo novio y no tengo ganas de tener novio. No me vinculen más con nadie porque estoy sola”.

La también profesora de zumba agregó que se encuentra alejada de la prensa, explicando: “No miro medios, estoy bastante aislada tratando de volver a estar bien y es parte de un proceso”.

Jésica Cirio habló con A La tarde y expresó lo que siente actualmente tras el escándalo de su separación

Respecto a un posible retorno a la televisión, descartó la idea por el momento, afirmando: “Hoy estoy bien así, estoy tranquila, disfruto de mi hija, familia y amigas que es lo más sano para mi salud mental después de todo lo que viví que fue bastante traumático".