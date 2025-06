Javier Milei pierde en su denuncia contra dos periodistas, pero la causa penal contra una conocida conductora sigue en pie

"Él utiliza el aparato del Estado, para querellarte a vos y a otros periodistas más, y es llamativo que la causa de Pagni la archivaron, que me parece bien porque era lo que correspondía. La causa de Ariel Lijalad también la archivaron", comenzó el abogado de Viviana Canosa .

Luego, el defensor de la conductora de Viviana en vivo (El Trece) señaló respecto a las acusaciones de Javier Milei contra periodistas: "Y es sugestivo porque él mismo marca en una entrevista en la que dice 'la denuncia de Canosa es distinta'. Sin embargo, en el marco de esas actuaciones, no lo citaron al presidente a ratificar esa denuncia, que era un paso que se tendría que haber cumplido. El juez Sebastián Ramos no lo fijó, no fijó esa audiencia".