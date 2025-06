La Oficina Anticorrupción desligó a Javier Milei del caso $LIBRA: "No infringió la ley"

El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la OA utiliza la palabra "difusión", y no "promoción", para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.

Adiós a la UTI

Hace dos semanas, por medio del Decreto 332/2025, el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero pasado para reunir información sobre el criptoactivo $LIBRA. Según el texto oficial, el organismo cumplió con la función para la que fue concebido.

La UTI había sido establecida el 19 de febrero mediante el Decreto 114/25, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en torno a las denuncias vinculadas al activo digital $LIBRA, una memecoin que había sido promovida públicamente por el propio mandatario.

Críticas al dictamen

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó a la Oficina Anticorrupción (OA) por desligar del Criptogate al presidente Javier Milei y aseguró que ese dictamen es de "una nulidad clarísima". "La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ´ciudadano´ y no como Presidente", resaltó Ferraro.

"Es decir: el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ´otro ´. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica", consideró el legislador nacional.

En su cuenta de la red social X, advirtió que "la gravedad es aún mayor si se considera que el dictamen repite exactamente lo que Milei dijo en su primera entrevista posterior al escándalo —el lunes 17 de febrero— con Jonathan Viale: que había apoyado un emprendimiento privado sin ser parte, desde su cuenta personal, y que por eso no correspondía ninguna responsabilidad institucional".

"La OA no investiga. Transcribe. No interpreta los hechos. Los refrenda. ¿Dónde termina la función pública y empieza la impunidad? ¿Puede un jefe de Estado separarse en dos para evadir responsabilidades? Esta lógica no tiene antecedentes. No hay democracia posible cuando un Presidente exige poder sin control, y se deslinda de sí mismo cuando ese poder genera daño", recalcó Ferraro.

Además, consideró que "este dictamen es de una nulidad clarísima" y reclamó que la Justicia investigue "si hubo injerencia directa del Presidente para garantizar un cierre a medida".