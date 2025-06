"Iban en contra de mi libertad": Cacho Deicas se alejó de Los Palmeras y explicó sus razones

“Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo”, comenzó escribiendo Deicas , quien en enero pasado sufrió un ACV del que viene recuperándose favorablemente. Según explicó, su decisión de no volver a los escenarios con Los Palmeras responde a condiciones impuestas por la producción que él no estuvo dispuesto a aceptar.

Al no aceptar esas condiciones, Deicas recibió una carta documento firmada por Marcos Camino donde se le solicitó formalmente su alejamiento por “no estar en condiciones de cumplir con los compromisos pactados”. Según explicó el cantante, esta medida lo tomó por sorpresa y profundizó aún más la distancia con sus compañeros.

El descargo de Cacho tras alejarse de Los Palmeras.

“Estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida. Pero lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, concluyó Deicas, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos musicales fuera del grupo que lo vio brillar durante tantos años.