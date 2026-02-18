HBO Max tiene esta impactante miniserie policial con Elizabeth Olsen que se basa en un caso real

Cada semana aparecen nuevas series policiales y thrillers basados en hechos reales que buscan convertirse en la próxima obsesión del público. El true crime, en particular, se volvió territorio fértil para historias incómodas, crímenes domésticos y personajes que rompen con cualquier imagen idealizada.

Entre la cantidad de propuestas que entran en este apartado, la que más destaca es Amor y muerte (Love and Death), la miniserie creada por David E. Kelley (Big Little Lies), estrenada en 2023 y disponible en HBO Max . La serie se inspira en la historia de Candy Montgomery, una ama de casa de Texas que asesinó a la esposa de su amante a hachazos en la década de los 80.

Esta no es la primera producción que retrata la historia de Candy Montgomery . De hecho, en 2022 se estrenó la serie Candy, con Jessica Biel de protagonista. Sin embargo, esta versión es mucho más compleja, ya que indaga a fondo en la psiquis de la protagonista, así como también desataca por las actuaciones de su elenco.

La historia nos traslada a Wylie, Texas, a fines de los 70. Candy Montgomery ( Elizabeth Olsen ) es, en apariencia, la ama de casa perfecta. Es madre de dos hijos, tiene un rol activo en la iglesia local, es miembro del coro y el tipo de mujer en la que cualquiera confiaría para cuidar a sus hijos. Pero por dentro está aburrida, incómoda, insatisfecha con su matrimonio con Pat y con su vida en general.

Ni siquiera su clase semanal de escritura creativa alcanza para canalizar esa frustración, algo que comparte con su pastor Jackie Ponder y con su mejor amiga Sherry. Candy parece estar buscando algo que rompa esa monotonía. Y lo encuentra (o cree encontrarlo) en Allan Gore, un compañero de iglesia con el que choca accidentalmente durante un partido de vóley.

Pero lejos de lo que uno podría pensar, no hay pasión desatada. Hay una planificación. Hay listas de pros y contras, acuerdos sobre horarios y límites. Candy incluso prepara el almuerzo para sus encuentros en un motel barato, para no interferir con la pausa laboral de Allan. Esa mezcla de racionalidad y deseo reprimido es lo que vuelve todo más inquietante.

amor y muerte 01.jpg La serie no solo cuenta con un gran elenco, sino que recrea la escena de los años 80. HBO

Mientras Candy actúa impulsada por el tedio, Allan parece escapar de una situación más compleja en casa. Su esposa Betty atraviesa problemas emocionales en medio de intentos fallidos por tener otro hijo. La serie sugiere tensiones más profundas en ese matrimonio, y las sospechas de infidelidad por parte de Betty, comienzan a causar estragos en la mente de Candy.

Al igual que ocurrió en la vida real, Amor y muerte recrea con bastante detalle lo ocurrido aquél 13 de junio de 1980, cuando Candy atacó a Betty y le propinó cuarenta y un hachazos. Pero la serie no se termina ahí, la segunda mitad vira hacia el drama judicial. Candy pasa a segundo plano mientras el foco se posa en el circo mediático y el rol del abogado Don Crowder, cuya presencia en el juicio aporta tensión, carisma y uno de los monólogos más potentes de la serie.

Tráiler de Amor y muerte, la miniserie disponible en HBO Max

Amor y Muerte trailer oficial HBO Max

Como dije al comienzo, la serie se luce gracias a las actuaciones del elenco. Elizabeth Olsen, conocida principalmente por el personaje de Wanda Maximoff en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, brinda en Amor y muerte, una actuación que va de lo encantador a lo perturbador. Olsen logra capturar cada contradicción del personaje, sosteniendo el tono incómodo que la serie busca generar. Junto a ella también se lucen Jesse Plemons como Allan, Lilly Rabe como Betty, y Tom Pelphrey como Don Crowder.

Mientras que otras propuestas del género true crime apuestan por el melodrama y el sensacionalismo, tal como se vio en Monster: La historia de Ed Gein de Netflix, Amor y muerte pone el foco en lo íntimo y perturbador. El guion de David E. Kelley y la dirección de Lesli Linka Glatter apuestan por explorar el desorden emocional antes que convertirla en un espectáculo sensacionalista.

Con 7 episodios, Amor y muerte es un thriller policial que obliga a mirar más allá de los hechos. Si te gustan las historias basadas en hechos reales, con personajes moralmente ambiguos y tensión emocional constante, esta miniserie en HBO Max vale la pena.