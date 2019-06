Guillermina Valdes habló sobre sus defectos físicos

Guillermina Valdes respondió con total sinceridad cuando una de sus seguidoras de Instagram le consultó sobre cómo hacía para mantenerse tan bella.

Lejos de querer esconder sus defectos, la empresaria le contestó que tenía estrías y celulitis , pero que "se disimulan cuidando la piel".

Recordemos que Valdes había dicho que se cuidaba "demasiado" en las comidas. "Soy todo un caso con la salud. Tal vez por el rose inevitable con las enfermedades: papá y mi abuelo fueron afectados por el cáncer. En casa me tildan de pesada porque todo lo analizo, estoy atenta a cada productor, a cada ingrediente… ¡me cuido demasiado! A veces, en la mesa, antes de llevarse algo a la boca, me miran y me dicen '¿estamos por morirnos, no?'", reveló.

En cuanto a los alimentos, aseguró que elige lo natural. "Analizo y selecciono los alimentos que menos procesos hayan tenido. Soy omnívora, pero tiendo a disminuir el consumo de carnes rojas por la injerencia de los gases en el efecto invernadero. No como fritos y no me gustan los dulces", comentó.