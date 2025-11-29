Guido Süller apuntó directo y fuerte contra Martin Cirio tras la invitación al stream: "Tan creído"

Guido Süller volvió al centro de la escena mediática al desatar una guerra contra el influencer Martín Cirio.

Una nueva guerra mediática sacude el ambiente del streaming y la farándula, con Guido Süller como protagonista de un ataque frontal contra Martín Cirio. En una reciente emisión de su programa Pronto Guido, el mediático decidió ponerle fin a la historia que lo une al influencer.

Süller acusó de soberbio a Martin Cirio Sin rodeos ni filtros, Süller se despachó con duros términos contra el creador de contenido: "Me parecés desagradable, Martín Cirio. Me parecés una persona repulsiva". Luego, profundizó su crítica apuntando directamente a la actitud del influencer: "No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído. Porque hoy estás arriba y mañana estás abajo".

Todo lo que Guido Süller le dijo a Martin Cirio. Antes de revelar la evidencia, Guido Süller explicó su intención: "Quiero contar exactamente lo que pasó entre él y yo. A ver si terminamos y cerramos de una vez por todas". Luego mostró el mensaje que fue el inicio de su vínculo, un texto que probaba la intención de Cirio de tenerlo en su ciclo: "Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Cirio. Me encantaría que vengas a mi stream”.

Süller se aseguró de tener material inédito y anticipó que "Los audios que él dijo que no iba a pasar, los tengo yo". La actitud de Guido en ese primer audio contrastaba fuertemente con la furia actual: "¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Todo el mundo dice que nos encontremos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo porque me cuido. Ahí en Luzu soy Caperucita Roja, ¿viste? Un santo. Pero yo también tengo pico, no sé si tanto como vos…".