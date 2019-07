Griselda Siciliani contó cuándo fue la última vez que tuvo sexo

Griselda Siciliani atraviesa un gran momento laboral. Brilla como participante del Súper Bailando y acaba de estrenar La mujer de al lado, en el Multiteatro. Invitada a Intrusos, contó que su lugar natural es sobre el escenario.

"En el 'Bailando' no me siento cómoda pero me divierto. Son distintas experiencias: al teatro es mi lugar y sé que voy a estar toda la vida y el 'Bailando' es una experiencia lúdica. Me divierte y tampoco es que la paso mal. Solamente no lo conozco. De todas maneras, creo que me dan las devoluciones con cariño y respeto", recalcó.

La actriz también contó que está sola desde que se separó de Adrián Suar, hace tres años. "El último señor desnudo que vi es Adrián Suar. Hubo muchos rumores pero ninguno cierto. Siempre me buscan pareja. Me da pudor esto. Además nunca la pegan y me da gracia", indicó con mucho humor.

Finalmente, le respondió a Flor de la V que contó que se había alejado del colectivo Actrices Argentinas porque no se sintió apoyada. "Me enteré ayer por un notero. No sabía que Flor no estaba porque somos muchísimas las que pertenecemos al colectivo, aunque hay un grupito que trabaja intensamente y se merecen mi admiración. Otras colaboramos en lo que podemos. Tengo mucho respeto por el colectivo", indicó.

"Somos mujeres que opinamos diferente en muchas cosas y nos ponemos de acuerdo por temas específicos como por ejemplo la ley de legalización del aborto. Pero no somos el Estado. El colectivo apoya los temas invisibilizados. Por ejemplo, a Thelma Fardín no la conocían y posiblemente no la hubieran escuchado, e hizo una denuncia penal por violación. Y a Flor salieron muchos a defenderla", finalizó.