Gloria Carrá reveló por qué tuvo que cambiar su apellido real al inicio de su carrera

Una modificación inesperada en los inicios profesionales marcó el destino de esta reconocida actriz, quien recientemente explicó las razones de su decisión.

Durante su reciente participación en el programa de Mirtha Legrand, la actriz Gloria Carrá compartió detalles inéditos sobre su identidad legal y la transformación de su nombre artístico. La protagonista de innumerables éxitos televisivos explicó que su apellido original es Currá, una herencia familiar que debió alterar por una situación de fuerza mayor vinculada a la exposición mediática que experimentó desde muy temprana edad.

El origen del cambio de Gloria Carrá El detonante de esta modificación ocurrió en la etapa en la que la intérprete formaba parte del elenco de la emblemática serie infantil Señorita Maestra. Debido a la popularidad de la ficción, su familia comenzó a padecer el asedio constante de desconocidos que localizaban sus datos privados de forma sencilla. "En ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido. Buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos o tres de la mañana, lo que resultaba molesto", recordó la artista sobre aquel hostigamiento.

La historia del verdadero apellido de la actriz La historia oculta detrás del nombre de Gloria Carrá y el consejo de Darío Vittori La historia oculta detrás del nombre de Gloria Carrá y el consejo de Darío Vittori. Video: El Trece Ante la desesperación por las llamadas incesantes, fue el recordado actor Darío Vittori quien intervino con una sugerencia que cambiaría el rumbo profesional de la niña. Mientras la madre de la actriz planeaba modificar el contacto telefónico del hogar, el veterano comediante propuso una alternativa distinta para resguardar la intimidad familiar. "No, no cambies el número de teléfono, cambiate el apellido. Cambiá una letra nada más, ponete Carrá", fue la frase que dio nacimiento a su seudónimo actual.

El significado del apellido de Gloria Carrá y su vínculo con el esfuerzo A pesar de haber adoptado esta nueva identidad para su vida pública y laboral, la madre de Ángela Torres mantiene un vínculo de profundo respeto con sus raíces. Para ella, el apellido que figura en su documento nacional de identidad encierra una simbología que define su trayectoria en el medio artístico, la cual comenzó cuando apenas era una niña.