Germán Martitegui le respondió a Mauro Icardi tras sus feroces críticas contra MasterChef Celebrity

El reconocido experto gastronómico rompió el silencio tras los ataques lanzados desde Turquía contra el ciclo más exitoso de Telefe.

El reconocido chef Germán Martitegui decidió confrontar públicamente las recientes declaraciones de Mauro Icardi, quien lanzó duras críticas hacia el formato de cocina que lidera Wanda Nara en Telefe. El conflicto escaló luego de que el futbolista utilizara sus plataformas digitales para menospreciar el programa, rebautizándolo de forma irónica y sugiriendo que la producción se dedica a reflotar figuras mediáticas que ya no son importantes. Ante este escenario, el jurado más exigente de MasterChef Celebrity no ocultó su desconcierto por el cambio de actitud del futbolista.

La defensa de Germán Martitegui ante los ataques a la producción Respecto al protagonismo de la conductora en el envío, el cocinero fue tajante al señalar que el rol de liderazgo es natural en este tipo de espectáculos de entretenimiento. "Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora", afirmó el empresario gastronómico, desestimando que el programa gire erróneamente en torno a su figura. Para el chef, los cuestionamientos sobre el enfoque del reality carecen de sustento profesional.

f768x1-223954_224081_5050 El posteo que realizó Mauro Icardi y que generó la discordia ya que atacó el formato del reality de cocina. Foto: Instagram @mauroicardi La controversia se originó cuando el jugador del Galatasaray publicó una imagen retocada de la China Suárez, acompañada de un texto donde cuestionaba la ética del programa de Telefe. En su posteo, el delantero disparó: "Santa China, hace reciclaje de fracasados en TV". Además, el futbolista arremetió contra su expareja asegurando: "Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén".

El pasado de Mauro Icardi como seguidor del certamen El descargo de Germán Martitegui contra Mauro Icardi: "Él era fan del programa" El descargo de Germán Martitegui contra Mauro Icardi: "Él era fan del programa". Video: Intrusos (América TV) Martitegui subrayó la contradicción entre el discurso actual del futbolista y sus acciones pasadas, cuando solía frecuentar las grabaciones del ciclo con entusiasmo. "No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta", recordó el jurado, dejando entrever que el enojo del deportista podría estar motivado por cuestiones personales ajenas a la calidad del contenido televisivo.