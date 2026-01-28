Furor en Netflix: la miniserie de solo 3 capítulos que lidera el ranking mundial

Con un elenco encabezado por Helena Bonham Carter y Martin Freeman, esta ficción de misterio se devora en una sola tarde en la plataforma de Netflix.

Tras los éxitos rotundos de En fuga y la dupla de Ben Affleck con Matt Damon en El botín, Netflix ha vuelto a sacudir el tablero con una producción británica que es furor absoluto. Se trata de Agatha Christie: Las Siete Esferas, una miniserie que desembarcó en el catálogo el pasado 15 de enero y que, en cuestión de días, escaló al primer puesto en más de 20 naciones, consolidándose actualmente en el selecto top 5 de más de 40 países alrededor del globo.

Agatha Cristie Las siete esferas - Netflix El secreto del éxito detrás de Las Siete Esferas La clave de este fenómeno reside en su formato ultra corto y un despliegue actoral de primer nivel. Bajo la dirección creativa de Chris Chibnall, la historia cuenta con las actuaciones estelares de la icónica Helena Bonham Carter, el reconocido Martin Freeman y la ascendente Mia McKenna-Bruce.

serie-agatha-cristie-4 Martin Freeman y Helena Bonham Carter lideran el reparto de la nueva apuesta de Netflix. Netflix La trama nos transporta a la Inglaterra de finales de los años 20, donde lo que comienza como una travesura juvenil termina en una tragedia que cambiará la vida de una joven aristócrata, obligándola a convertirse en una detective improvisada para limpiar el nombre de su familia.

serie agatha cristie La miniserie de tres capítulos se posicionó en el Top 5 de más de 40 países en tiempo récord. Netflix “En esta adaptación de la novela de Agatha Christie, una joven aristócrata se vuelca en resolver el misterioso asesinato que remata una fiesta de lujo en su casa de campo”, detalla la reseña oficial que ya tentó a millones de usuarios. La serie se basa en la célebre obra de 1929, El misterio de las siete esferas, y logra capturar esa atmósfera asfixiante de la alta sociedad británica donde nadie es quien dice ser.