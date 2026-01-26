¡Furia en vivo! Cinthia Fernández se cruzó con Fernando Carrillo en vivo y lo destrozó
La panelista de Moria Casán no se guardó nada y arremetió fuertemente en el nuevo cara a cara con el artista.
Cinthia Fernández y Fernando Carrillo volvieron a protagonizar un tenso momento en El Trece durante el programa de Moria Casán. El artista venezolano tuvo un nuevo cara a cara con la panelista y allí nuevamente ella lo destrozó.
"Todo este bullying de la semana pasada se debe únicamente a mi postura política. Cada acción genera una reacción", comenzó diciendo Fernando Carrillo y pidió disculpas por sus declaraciones contra Catherine Fulop.
Posteriormente, criticó los dichos de Cinthia, quien le dijo que era acosador, y allí ella volvió a enojarse: "Este señor es un cobarde, pide un mano a mano con la conductora y ahora está hablando de mí. No soy cobarde y un cag... como vos".
Cinthia Fernández destrozó a Fernando Carrillo en El Trece
"Sos un cobarde porque amenazas a la persona con la que estuviste casada con videos íntimos, sos un cobarde y sos un cag... porque no podés debatir. ¡Si vas a hablar de mí, hablá conmigo!", siguió diciendo furiosa Cinthia Fernández.
Respecto a los supuestos videos de Catherine Fulop, Carrillo comentó que "hablé de eso y si se malinterpretó, ya le pedí disculpas a la señora Sabatini". El momento se volvió viral en redes sociales y el actor fue duramente cancelado.