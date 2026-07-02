Fuerte repudio en las redes a un polémico gesto de Marcos Giles que incomodó a Ángela Torres en vivo

El influencer realizó una polémica morisqueta durante una nota callejera y las plataformas digitales salieron en defensa de la cantante.

Marcos Giles quedó envuelto en una nueva y fuerte controversia digital. Mientras se encuentra en Miami realizando la cobertura del torneo continental junto a Nicolás Occhiato, el influencer protagonizó un polémico episodio callejero que generó rechazo inmediato entre los usuarios y afectó directamente a su pareja, Ángela Torres.

Un saludo desubicado de Marcos Giles que hizo llorar a Ángela Torres El hecho ocurrió durante una entrevista informal con un grupo de jóvenes. Uno de los entrevistados envió un saludo para la localidad de Timbúes, en Santa Fe, mencionando que su hermana era fanática del programa. En ese contexto, Occhiato indagó si el saludo iba dirigido a alguien especial, a lo que Giles respondió entre risas: "La hermana de él".

Sin embargo, el eje del conflicto se desató segundos después. Mientras pronunciaba la frase "Para Cande, te quiero", el streamer realizó un ademán de fuerte contenido sugerente metiendo su dedo en la boca, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales debido a la falta de respeto hacia la joven y hacia su propia novia.

La repercusión en el estudio de Nadie Dice Nada no tardó en llegar. Aunque inicialmente Torres intentó sumarse a las risas generalizadas de sus compañeros, los espectadores detectaron su posterior cambio de actitud. Minutos más tarde, la cantante se colocó de perfil a la cámara y se pasó el dedo por los ojos para secarse las lágrimas, evidenciando gestos de profunda incomodidad.