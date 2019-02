Después de la conmocionante muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises Jaitt pasó a ser el principal vocero de la causa. Este lunes, el conductor radial fue entrevistado en Nosotros a la mañana y protagonizó un momento muy tenso con la cara visible del programa, Fabián Doman.

La inesperada discusión comenzó cuando Doman le preguntó si le había sorprendido la cantidad de gente que se solidarizó con su hermana ahora, tras su muerte, y haciendo hincapié en que esas mismas personas antes le daban la espalda.

video

"Si me querés marcar quiénes porque en estos días no me da la cabeza", respondió Ulises y el conductor profundizó que "los dejaron solos. Eran mancha venenosa en los medios".

"No coincido que nos llames de esa manera porque cada uno tiene libertad de expresión y si ella quiso decir lo que dijo, es cosa de ella, aunque sí había lugares donde la habían censurado. En eso coincido. Fue así", arrancó visiblemente enojado Ulises.

Luego la charla se volvió muy incómoda e incluso el hermano de Natacha se despegó claramente de las recordadas denuncias. "Me metés en la misma bolsa y yo no hice todas las denuncias. No sé por qué me decís mancha venenosa. La que fue y denunció cosas muy delicadas fue Natacha. Yo no estuve ahí sentado en la mesa de Mirtha. Me estás metiendo en algo que no tengo nada que ver. Guarda. Natacha tiene su cabeza y sus pensamientos y yo tengo la mía. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que hace mi hermana. Ella dice que sabía y que tenía pruebas, yo no vi nada. Yo no puedo certificar. Yo no avalo nada. No me metas en cosas que no tengo nada que ver", advirtió.