Fuerte cruce: Amalia Granata y Jimena Barón se dijeron de todo

En medio de la pelea entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo por la crianza del hijo que tienen en común, Morrison, miles de mujeres compartieron en Twitter sus historias personales para brindarle su apoyo a la actriz.

Bajo el hashtag #YoCríoSola, que impulsó la activista feminista María Florencia Freijo en las redes, muchas madres solteras se unieron para contar sus experiencias y, llamativamente, Amalia Granata salió a criticarlas.

"Se quieren empoderar y salen a dar lástima con 'el yo crié sola a mi hijo'. Pónganse de acuerdo: o se empoderan o se victimizan", lanzó la mediática devenida periodista y fiel defensora de la campaña en contra del aborto conocida como "salvemos las dos vidas".

Entonces, Barón recogió el guante y le respondió en nombre de todas las madres que no cuentan con el apoyo de los padres de sus hijos para criar, educar y proteger sus derechos.

"Nos empodera criar solas pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor", escribió la actriz y cantante en Twitter.

Fuerte cruce entre Amalia Granata y Jimena Barón

Pero eso no fue todo. Es que en ese mismo mensaje Barón incluyó a modo de represalia una vieja imagen de Granata, en el living de Intrusos, hablando de la relación con el papá de su hija, Cristián el Ogro Fabbiani, quien según ella no se hacía cargo de la nena, Uma.

"Jimenita, reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija no una victimización de su madre. ¡Me rindo! No puedo con tanta gente bruta e ignorante", lanzó furiosa la panelista de Pamela a la tarde (América, a las 15.30) y pre candidata a diputada provincial por Santa Fe.

Y cerró siempre apuntando a la intérprete de La Tonta: "Y no te arrobo porque te hacés la guapa por Twitter pero me tenés bloqueada... La víctima de esa situación no sos vos Jimenita, las víctimas son los hijos que se crían con padres ausentes".

Amalia Granata vs Jimena Barón

Amalia Granata vs Jimena Barón

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Granata y Barón se pelean en la redes. En diciembre último, la periodista apuntó contra el colectivo Actrices Argentinas por acompañar a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés por violación.

En aquel entonces redactó una extensa carta que mencionaba su affaire con Robbie Williams: "Año 2003. Cuento que me acosté con un hombre porque me gustaba, porque la pasé bien, porque era adulta y libre. Y lo hice en forma responsable. Todas las mujeres me acusaron y me señalaron de prostituta. Y fui discriminada y humillada por eso".

Dicho esto, Barón les respondió: "Chapéu al pt a Robbie. ¡Yo me tiraba de paloma también! Después la empezaste a pifiar, bancando una ley (provida) que deja morir a la mujeres y cuestionando violadores mientras bardeás al feminismo cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres que, por ejemplo, fueron violadas de niñas".

Jimena Barón puso a Amalia Granata en su lugar

Fuente: Clarín