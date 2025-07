Florencia Peña visitó a Lizy Tagliani en La Peña de Morfi y habló de la denuncia de Viviana Canosa: "Esta mentira no puede quedar impune"

"Al principio fue un shock, me acuerdo que te llamé (A Lizy), hablamos y yo te dije 'Lizy, te quiero, te banco'. Estábamos un poco bancándote a vos porque nos parecía un horror lo que te estaba pasando y caímos nosotros después", comenzó diciendo Florencia Peña en Telefe. Luego, expresó qu e "nunca creí que íbamos a estar involucrados de una manera tan injusta en una causa tan compleja como es la trata y el tema de la pedofilia" .

Florencia Peña habló sobre la denuncia de Viviana Canosa luego de que se levantó el secreto de sumario

Florencia Peña visitó a Lizy Tagliani en La Peña de Morfi y habló de la denuncia de Viviana Canosa: "Esta mentira no tiene que quedar impune"

Respecto a estas acusaciones, la actriz que se encuentra realizando el éxito de "Pretty Woman" sostuvo que "lo que vivimos es algo que no se puede creer y esta mentira no puede quedar impune. No puede ser que alguien se levante una mañana, mienta descaradamente y la Justicia decida tomar una denuncia que nada tiene que ver con la verdad".