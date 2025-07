Florencia Peña reveló detalles respecto al juicio que le inició a Marcelo Tinelli por falta de pago

Con visible incomodidad, la actriz recordó un diálogo reciente con el conductor televisivo. “Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día, ya estamos en julio… Es raro que hay tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto (en la Costa Amalfitana)”, comentó Peña , en alusión a una publicación de Tinelli en sus redes sociales que generó malestar.

A su vez, dejó en claro que el enojo que la llevó a iniciar un juicio , está dirigido a la empresa responsable del ciclo musical: “Lo que no está bueno es que todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Costó hacerlo, fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo Juan también, yo me lo llevo en el corazón, ahora si me pagan estaría buenísimo”.

La exproductora de Marcelo Tinelli le debe el sueldo de diciembre 2024 a Luisa Albinoni

Luisa Albinoni Luisa Albinoni expresó que se siente ninguneada tras el rumor del cierre de la productora vinculada a Marcelo Tinelli. Foto: Captura pantalla América TV

Por otro lado, Luisa Albinoni también sumó su testimonio en medio de la polémica que rodea a la exproductora de Marcelo Tinelli. “Estuve haciendo el Cantando en 2024 y tardaron en pagar. Mi experiencia fue excelente en el Cantando de la pandemia y por eso acepté. Hace 15 días reclamé para que me paguen diciembre y ya nadie sabía qué decirme y cae ese tuit de que cierran La Flia. Me cayó mal, me sentí estafada, ninguneada”, afirmó. Finalmente, la actriz cerró su descargo con una crítica directa: “Es un reclamo porque tiene que haber un respeto. Hay muchos compañeros que no se animan a hablar. Reclamar no tiene nada de malo, espero que lo reparen. Me cae muy mal. Yo quiero que me hable él (por Tinelli)”.