Florencia Peña explicó el polémico chiste de Marley que fue duramente criticado en redes sociales

En diálogo con Intrusos (América TV), Florencia Peña abordó la controversia: "Mi mejor venganza es subirme al escenario. A esta altura me la banco. Es un momento complejo para el humor, pero nos podemos reír de nosotros mismos". La actriz remarcó que su comedia está ligada a su ideología y aseguró que Marley actuó con inocencia, destacando: "No hay nada que se le pueda achacar. Hay delitos que no te salís tan fácilmente".