Florencia Peña no se guardó nada y lapidó a Viviana Canosa: "Que se caiga ese mamarracho..."

Florencia Peña fue fuertemente cuestionada hace un mes, luego de quedar envuelta en la denuncia de Viviana Canosa que presentó en Comodoro Py, ¿La acusación?, una presunta red de trata. En su momento, la actriz realizó un contundente descargo de público conocimiento y presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo.

Con el pasar de los días, no se supo mucho sobre el avance de la causa. Viviana Canosa de repente, dejó de hablar del tema y, hasta el momento, no se levantó el secreto de sumario. En una reciente entrevista en Bondi Live, Flor Peña se refirió a la situación y no se guardó nada.

“Estamos esperando que se caiga ese mamarracho de denuncia. No sé por qué están esperando tanto. No hay una sola prueba”, inició la actriz, luego, agregó: “Lo más gracioso, porque ahora ya nos causa gracia, aunque en su momento no, es que la ratificación fue con la foto en el jacuzzi con Lizy y Marley, que es un meme”.

El video con el que Canosa habría denunciado a Peña. Créditos: Captura de Pantalla / TELEFE

Ángel de Brito le consultó entonces: “¿O sea que Canosa finalmente te había nombrado en la denuncia?”. Cabe recalcar que, la periodista negó posteriormente haberla mencionado. Peña respondió: “Sí, claro que sí. Lo que decía Tomás Méndez era verdad”.

“Se ratificó una denuncia con la foto del jacuzzi diciendo que después de esa foto nosotros nos quedamos en una fiesta”. Por último, aclaró fuerte: “Quiero decir que ese día era el programa Por el Mundo en Pinamar, donde había desde técnicos de Telefe hasta mi hijo Felipe, que era chiquitito, con Mirko”.