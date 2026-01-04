Florencia de la V deslumbró en malla durante sus vacaciones y encendió las redes: "Explotó el verano"

Mientras la mayoría de las figuras del espectáculo se dividen entre Punta del Este y Mar del Plata, la conductora sorprendió al elegir un refugio porteño para combatir las altas temperaturas.

0El termómetro en Buenos Aires no da tregua, y en el inicio de una temporada que promete ser récord, Florencia de la V decidió hacer una pausa en su cargada agenda. Sin embargo, lejos de los destinos de larga distancia que suele frecuentar, la conductora optó por un plan mucho más cercano y relajado, pero no por ello menos glamoroso.

Junto a su marido, Pablo Goycochea, Flor fue captada disfrutando del sol y el aire libre en las instalaciones del Club de Amigos, el emblemático predio ubicado en el corazón del barrio de Palermo. Allí, la artista se convirtió en el centro de todas las miradas al lucir una espectacular malla enteriza que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en llenarla de comentarios.

Las fotos de Florencia y su esposo en la playa image Flor de la V junto a su marido. Créditos: Instagram Esta elección de destino, calificada por algunos como una escapada "gasolera" por su cercanía y simplicidad, muestra una faceta más terrenal de la conductora. Tras un 2025 de muchísima exposición y trabajo frente a la pantalla de América TV, Flor priorizó la comodidad de los espacios verdes y las grandes piletas que ofrece el club porteño para recargar energías antes de retomar sus compromisos laborales, que incluyen su esperado regreso al teatro porteño tras una década de ausencia.

image Flor de la V junto a su marido. Créditos: Instagram Durante la jornada, se la vio muy cómplice con Goycochea, su compañero de vida desde hace más de veinte años, compartiendo charlas y momentos de relax bajo el sol. En esta ocasión, los grandes ausentes en las postales fueron sus hijos, los mellizos Isabella y Paul, quienes ya convertidos en adolescentes de 14 años, cumplidos en agosto, suelen tener sus propios planes de verano tras haber disfrutado de un lujoso viaje familiar a Tailandia hace apenas unos meses

El regreso triunfal a las tablas Este respiro veraniego llega en un momento clave para Florencia. La conductora se prepara para protagonizar un show "caliente" en la calle Corrientes, marcando su vuelta triunfal a las tablas. Por eso, estos días de pileta y descanso en Palermo funcionan como la calma antes de la tormenta artística.