Florencia de la V debutó en Sex y un comentario sobre Tini Stoessel desató la furia en redes

Una observación inesperada durante el estreno teatral en Buenos Aires provocó una fuerte ola de críticas. El debate sobre el respeto y el humor sigue creciendo.

El regreso de Florencia de la V a las tablas porteñas no pasó desapercibido, aunque los motivos trascendieron lo estrictamente artístico. Tras una década de ausencia en los escenarios de la capital, la carismática conductora se incorporó al elenco de la experiencia teatral dirigida por José María Muscari. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración por su debut se transformó rápidamente en el foco de una intensa disputa digital debido a una mención directa hacia la cantante Tini Stoessel.

Durante el desarrollo de su intervención frente al público, la actriz rememoró una situación personal para describir su apariencia física de años atrás. En medio de su relato, utilizó una analogía que vinculaba su delgadez con la imagen de la intérprete. Según los testimonios recogidos en la plataforma X, la frase exacta que encendió la polémica fue: “Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel”.

La respuesta de los internautas en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa, cuestionando que se utilice la contextura física de una colega como remate humorístico. Muchos usuarios recordaron las veces en que la propia presentadora exigió respeto ante críticas hacia su persona, señalando una supuesta falta de coherencia. Entre los comentarios más destacados se leyó: "Se desubicó mal. ¿Reirse del cuerpo de otra mujer? Es la primera que salta después. Pide respeto y ella no lo tiene con los demás".

El fuerte debate sobre el humor de la actriz y la figura de Tini Stoessel tini-stoessel-en-bikini-negra-minishort-y-panuelo-foto-instagramtinistoessel-ZCATY2NO2FC7VCIJ5KF7NOIFWU La mención sobre la contextura física de la cantante generó una ola de críticas en X. Foto: Instagram Tini Stoessel A pesar de que un sector de los seguidores de la artista defendió la situación alegando que se trata de un código propio de la obra y del género de revista, la indignación predominó en las tendencias. Comentarios como: “Qué graciosa, uff”, “Que haga chistes con su figura”, “¡Qué tupé!“ y ”Después llora pidiendo empatía" o "¿Pero no es que no se habla de los cuerpos ajenos????? ¿Dónde quedó la sororidad y el feminismo Flor?????" reflejaron el malestar de quienes consideran que las referencias al peso de terceros ya no tienen lugar en el entretenimiento actual.