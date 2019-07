Filtran mensajes entre Charlotte Caniggia y el padre de Lhoan

Charlotte Caniggia estaba felizmente de novia con el empresario Roberto Storino, pero unos chats filtrados recientemente demuestran lo contrario.

El portal Teleshow.com accedió a las capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp entre la hija de Mariana Nannis y su exsuegro, el padre de Ezequiel Medina, más conocido como Lhoan. Durante la charla, la rubia confiesa que extraña a su ex, y que Storino es solamente una distracción, con quien no tiene una relación formal.

Padre de Lhoan: Perra ¿estás de joda o estás noviando?

Charlotte: Joda, si. De novia, no. Después de Ezequiel quedé quemada mal jajaj ¿él está con alguien?

Comienzan los mensajes y luego el portal publicó otra captura de pantalla donde se lee que Charlotte comenta: "No estoy de novia, es un chongo. Yo lo re extraño a Ezequiel y siempre pienso en él. Pero me hizo re mal, no sé cómo explicarte. Vos sabés igual, no sé, es horrible. Se me viene a la mente siempre".

.

.

Recordemos que durante el tiempo que Charlotte y Lhoan estuvieron juntos, hubo varias denuncias por violencia de parte de él hacia ella, y de ella hacia él. Ambos mostraron fotos de lesiones provocadas por sus intercambios violentos y, después de una serie de conflictos que se hicieron mediáticos, terminaron por separarse.