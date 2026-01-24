Fernando Carrillo hizo una repudiable amenaza en vivo a Catherine Fulop: "Que deje de hablar de mi..."

Fernando Carrillo y Catherine Fulop protagonizan un nuevo y oscuro capítulo en su histórica rivalidad, que esta vez trascendió las diferencias ideológicas para entrar en el terreno de la amenaza. Durante una reciente participación en el programa de Moria Casán, el polémico actor venezolano reaccionó de forma virulenta ante los comentarios de su exesposa, quien ha sido una crítica feroz de su postura política. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre la situación en Venezuela escaló rápidamente cuando el intérprete sugirió la existencia de material audiovisual privado, una acción que expertos en derecho encuadran bajo la figura de sextorsión.

La controversia se originó luego de que la conductora de El Trece intentara obtener una declaración de la actriz, quien prefirió mantenerse al margen del conflicto mediático con una frase contundente: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”. Estas palabras desataron la furia de Carrillo, quien no solo minimizó la carrera profesional de la madre de Oriana Sabatini, sino que lanzó una advertencia pública que generó un rechazo inmediato en las redes sociales y el ámbito judicial.

La grave advertencia de Fernando Carrillo contra su exesposa Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop con filtrar videos íntimos tras un cruce político Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop con filtrar videos íntimos tras un cruce político. Video: SQP (América TV) Sin filtros ante las cámaras, el actor insinuó que posee registros audiovisuales que podrían afectar la intimidad de la artista si ella continúa refiriéndose a su persona. “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”, disparó el exprotagonista de "Abigaíl". A pesar de intentar suavizar sus dichos elogiando la estética de las imágenes, Carrillo fue claro al advertir que la difusión dependería del silencio de Fulop, incurriendo en una conducta que vulnera la integridad y dignidad de las víctimas de acoso digital.

bebbc9e0-0d65-11ee-8fee-159093508675 Fernando Carrillo desató la polémica con sus declaraciones en el programa de Moria Casán. Foto: El Universal Este tipo de chantaje, conocido técnicamente como sextorsión, implica la coacción a una persona mediante la promesa de divulgar contenido sexual o privado obtenido en la intimidad. Especialistas advierten que la sola amenaza de publicar este material, incluso si no llega a concretarse, ya constituye un delito grave que puede acarrear severas sanciones legales. En el caso de Fernando Carrillo, sus declaraciones no solo apuntaron a su exmujer, sino que también incluyeron ultimátums similares hacia otras figuras como "El Puma" Rodríguez, a quien también intimó a pedir disculpas públicas bajo la misma modalidad de presión.