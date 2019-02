Fede Bal lloró en una nota con Intrusos por los abucheos recibidos

El lunes por la noche, durante la entrega de los Premios Estrella de Mar 2019, Nuevamente juntos fue uno de los espectáculos consagrados, pero luego de que los conductores anunciaran el premio y nadie pasara a retirarlo, los protagonistas de la revista fueron duramente abucheados y, para colmo, una de las personas que silbó la obra, fue Julieta Bal, hermana de Federico.

Ahora, Federico fue entrevistado por Intrusos y no pudo evitar mostrarse conmocionado por lo sucedido.

Federico no pudo evitar mostrarse conmocionado por lo sucedido.

Si bien, Julieta dijo que su hermano la había agraviado luego de que las cámaras la captaran entre una de las personas que silbaron la revista, el actor lo desmintió: "No le mandé un mensaje fuerte y agresivo, como ella dijo. Yo no soy un tipo agresivo como todo el mundo dice o muchos quieren instalar. El mensaje fue 'si no sabés respetarlo a papá en vida, no lo llorés cuando no esté porque eso no es respetarlo'. Ver esto fue una falta de respeto a mi papá. A mí no me importa si me abuchea mi hermana. Hay cosas que no se hacen".

Y agregó: "No me entran las balas. Ahora en 20 minutos me subo al escenario y mi papá me hace llorar de lo bien que está. Y me emociona de verdad. Mi papá es un toro, se lastimó la gamba y el brazo... Estas cosas son frivolidades. Es una atrás de la otra, pero nadie me quita que hoy mis papás se dan un beso arriba del escenario y los veo emocionados. Eso ya es una misión cumplida".

Luego, Fede comenzó a llorar: "Que me digas que me abuchean, que todo el verano recibí bastantes ofensas de mucha gente... Cuando subo a un escenario se me van todos los males. Entonces, este es mi lugar de paz y de amor".

"No quería llorar, pero estoy un poco cansado. Podés decir que estoy agrandado, que soy altanero, podés decir lo que quieras: me pasa por al lado", concluyó.