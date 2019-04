Anita Pauls, protagonista del elenco de la ficción Argentina, tierra de amor y venganza, El Trece, reveló la llamativa propuesta laboral que tuvo y que la sorprendió: la tentaron para ser actriz porno.

La actriz reconoció en charla con revista Gente que fue tentada para trabajar en el mundo de la pornografía: "Unos productores me preguntaron si yo era actriz porno. Cuando les respondí que no, me dijeron '¿qué estás esperando?'".

"Les retruqué, 'una buena oferta'. Ahí me propusieron juntarnos, pero como había salido lo de Pol-ka y lo del teatro (Cita textual en la sala Chacarerean) me volví a Buenos Aires. Me hubiera divertido investigar más", agregó.

"¿Hasta donde habría investigado? Hasta poder tomar una decisión con algo concreto, porque la industria porno es tan grande que podés hacer hasta videos de comedia sensuales. Habría llegado a fondo, a mí me gusta la aventura. Por eso también viajo tanto", añadió.

"En otro lados me permito ser una versión diferente de mí misma sin sentirme observada. Igual, por ahora soy una actriz normal, regular, y tengo un trabajo que disfruto. ¿Más definiciones? Bueno, hoy no me veo... ¡pero nunca se sabe!", cerró sincera.

Fuente: Primicias Ya