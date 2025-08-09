Fabián Cubero fue lapidario con Nicole Neumann tras denunciarla ante la Justicia por un grave incumplimiento

En medio del escándalo mediático por la denuncia que le hizo a su exesposa, Fabián Cubero no dudó en referirse al tema de manera contundente.

El exfutbolista Fabián Cubero presentó una denuncia contra su exesposa, alegando que incumplió con el calendario establecido para las vacaciones invernales. Según su versión, habían organizado un plan para que ambas partes disfrutaran del receso con las tres niñas, pero la modelo habría frustrado su turno sin aviso previo.

"Hubo un grave incumplimiento y se hizo lo que se debía", afirmó Cubero en diálogo con el cronista de A la tarde (América TV), destacando que los abogados ya intervienen en el conflicto con Nicole Neumann. Además, reveló: "Teníamos un viaje planeado". El deportista aseguró que el itinerario estaba pactado, pero su exesposa no llevó a las menores en la fecha acordada, lo que le impidió pasar tiempo con ellas.

El exjugador explicó que solicitó días libres en su trabajo para dedicarse a sus hijas: "Como padre, me gusta estar con ellas y siempre peleo por esos momentos. Eso es impagable". Agregó que, pese a existir un documento firmado, se enteró con apenas 48 horas de anticipación del drástico cambio. "Me avisaron por mensaje que hubo un error en los pasajes", explicó. Esta situación amarga fue la que lo motivó a presentarse ante la Justicia en contra de la madre de sus hijas.

Cubero insistió en que la situación generó un malestar evitable: "Mi familia estaba en Mar del Plata esperándonos. Fue algo incómodo y feo". Criticó la actitud de su exesposa, subrayando que ambos tienen derechos equivalentes: "Cuando algo se pacta, ignorarlo es una falta de respeto que solo trae problemas".