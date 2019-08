Ewan McGregor en Argentina: la travesía que hará por el país

El actor escocés Ewan McGregor está en Argentina. La noticia se viralizó luego de que un periodista difundiera una foto del artista paseando en Recoleta, Capital Federal.

“Hiperventilando. Me crucé a Ewan McGregor en la calle, en Recoleta. Le dije: 'hace un par de días te vi en la #D23Expo y ahora estás acá!' Abrazo y selfie. No le pregunté qué hacía acá, disculpen, me pasaron Kenobis, Moulin Rouge y Trainspotting por la cabeza y me nublé”, publicó Santiago Do Rego.

Según trascendió, el actor está hospedado en el hotel MIO y emprenderá un nuevo viaje en moto desde Ushuaia hasta Ecuador. Las imágenes de esta aventura formarán parte, posiblemente, de la tercera temporada de la serie Long Way que protagoniza junto a Charley Boorman.

Fuente: Rating Cero