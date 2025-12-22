Evangelina Anderson y Martín Demichelis: el gesto en redes que reavivó la polémica tras la separación
El periodista Fede Flowers se percató de un detalle en redes sociales que reavivó rumores y volvió a poner el foco en la relación.
Una de las separaciones más inesperadas de este 2025 fue, sin dudas, la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Tras más de 17 años de relación y tres hijos en común, la modelo y el exfutbolista decidieron ponerle punto final a su historia de pareja.
Muchos aseguraron que se separaron por las supuestas infidelidades del director técnico cuando vivía junto a su familia en México.
Tras la ruptura, Evangelina Anderson se sumó a MasterChef Celebrity y, con el correr de las semanas, surgieron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental con Ian Lucas, uno de sus compañeros del reality.
Distintas señales alimentaron la versión, al tiempo que trascendió que esta situación no le habría resultado indiferente a Demichelis.
La polémica volvió a intensificarse este lunes, cuando el periodista Fede Flowers expuso en la red social X (anteriormente conocido Twitter) un gesto que no pasó desapercibido. El comunicador compartió una captura de pantalla que muestra un "me gusta" de la modelo a una publicación con un sugestivo mensaje.
Este fue el video al que le dio me gusta Evangelina Anderson
El posteo en cuestión decía: "Cuando estamos separados pero el padre de la bendi no te puede ver con otro"; y estaba acompañado por un fragmento de la novela Las Estrellas (2017), en el que el personaje de Luciano Castro protagoniza una escena de celos frente a Marcela Kloosterboer, una situación que muchos interpretaron como una indirecta.