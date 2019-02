Estos son los estrenos de Netflix para marzo

El extenso catálogo de Netflix se amplía en marzo de 2019. La plataforma on demand tiene previstos más de cien estrenos entre series, películas y documentales entre los que se encuentran "Love, Death and Robots", una serie de animación de 18 capítulos a cargo de David Fincher y Tim Miller. Llegan también a la plataforma filmes como "Triple Frontera", "Magnolia" o el aclamado anime "Your Name", de Makoto Shinkai.

SERIES

Queer Eye. Temporada 3. Disponible 15/03/2019

Turn Up Charlie. Disponible 15/03/2019

Historia De Un Crimen: Colosio. Disponible 22/03/2019

Santa Clarita Diet. Temporada 3. Disponible 29/03/2019

Love, Death & Robots. Disponible 15/03/2019

Coisa Mais Linda. Disponible 22/03/2019

Formula 1: Drive To Survive. Disponible 08/03/2019

Arrested Development. Temporada 5B. Disponible 15/03/2019

La Orden Secreta. Disponible 07/03/2019

Terrace House: Opening New Doors. Parte 6. Disponible 12/03/2019

After Life: Más Allá De Mi Mujer. Disponible 08/03/2019

Selling Sunset. Disponible 22/03/2019

PELÍCULAS

Emboscada Final. Disponible 29/03/2019

Triple Frontera. Disponible 13/03/2019

El Niño Que Domó El Viento. Disponible 01/03/2019

Durante La Tormenta. Disponible 22/03/2019

The Dirt. Disponible 22/03/2019

La Vida Es Un Rodeo. Disponible 08/03/2019

Bayoneta. Disponible 29/03/2019

Realmente AmoR. Disponible 01/03/2019

Magnolia. Disponible 05/03/2019

Escobar: La Traición. Disponible 01/03/2019

Dry Martina. Disponible 16/03/2019

Un Crimen Perfecto. Disponible 01/03/2019

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Jimmy Carr: The Best Of Ultimate Gold Greatest Hits. Disponible 12/03/2019

Amy Schumer Growing. Disponible 19/03/2019

Losers. Disponible 01/03/2019

La Leyenda De La Isla Con Coca. Disponible 29/03/2019

Remastered: La Masacre De La Miami Showband. Disponible 22/03/2019

NIÑOS Y FAMILIA

Charlie En Villacolores. Disponible 22/03/2019

Robozuna. Temporada 2. Disponible 15/03/2019

¡Yoohoo Al Rescate! Disponible 15/03/2019

Lego - Liga De La Justicia: Batalla Cósmica. Disponible 01/03/2019

Masha Y El Oso. Temporada 3. Disponible 01/03/2019

Disney – Descendientes. Disponible 18/03/2019