Estos son los estrenos de cine en Mendoza para este jueves 21 de agosto

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy.

Qué películas se estrenan en el cine Haz que regrese Dos hermanos descubren un terrorífico ritual en la casa de su nueva madre adoptiva.

haz que regrese Una de las grandes promesas del cine de terror. Captura de tráiler Nadie 2 A veces, el lugar más peligroso para un padre son unas vacaciones familiares. Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo Hutch Mansell en el nuevo capítulo de Nadie, el éxito de acción de 2021 que debutó en el puesto número uno de la taquilla estadounidense.

Cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de trabajos a criminales internacionales.

nadie 2 Nadie tiene su secuela en salas de cine. Captura de trailer La vida de Chuck La vida de Chuck son tres historias separadas que se enlazan para contar la biografía de Charles Krantz en orden inverso, comenzando con su muerte por un tumor cerebral a los 39 años y terminando con su infancia en una casa supuestamente encantada.