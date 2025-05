Estos son los espectáculos recomendados para el viernes 30 de mayo

La provincia de Mendoza tiene una enorme agenda cultural en cuanto a espectáculos que no podés perderte. En esta nota te traemos algunas recomendaciones para que pese al frío puedas salir y divertirte de la mejor manera junto a tus amigos o familiares.

Una obra que no podés perderte.

Lugar: Teatro Sportsman (Sala Principal), Godoy Cruz.

Amamos a papá (teatro):

Tres hermanas, condenadas al destino del cuidado de su padre enfermo, transitan sus días envueltas en la monotonía. Sin embargo, la llegada de una extraña irrumpe en su existencia, trayendo consigo un torbellino de emociones y desatando un desenlace inesperado que cambiará sus vidas para siempre.

Amamos a papá.jpg En la obra actúan: Carina Sacchero, Laura Cogni y Mabel Checa. Foto: gentileza/ Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo click en este enlace y tiene un valor de $10.000.

Fecha: 30 de mayo

Hora: 21:30

Lugar: Teatro El Taller, Ciudad de Mendoza.

"Si pero no", Ezequiel Campa:

Sí pero No es el show de Stand up de Ezequiel Campa. Después de Cheto y Choto, su show anterior por el que recibió el Premio Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up, presenta este espectáculo con su habitual estilo irreverente y caótico.

Si pero no.jpg Ezequiel llega a Mendoza con un show imperdible. Foto: gentileza/ Entrada Web.

Las entradas las podés adquirir a través de Entrada Web y tienen un valor de $26.000.

Fecha: 30 de mayo

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Selectro (Sala Central) Ciudad de Mendoza.