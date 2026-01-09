Estafa viral con el nombre de Gerardo Rozín: el desesperado descargo de Carmela Bárbaro

En A la tarde, advirtieron sobre la circulación de una noticia falsa que utiliza el nombre de Gerardo Rozín y de su familia como anzuelo para una estafa virtual. A través de un link que se difunde en redes sociales, se promete una supuesta herencia millonaria vinculada a una plataforma de inversión, con el objetivo de redirigir a los usuarios a una aplicación fraudulenta.

La información fue desmentida públicamente por Carmela Bárbaro , quien expresó su preocupación por el alcance que tuvo el contenido y por las consecuencias que podría generar. Santiago Sposato fue uno de los panelistas que explicó el trasfondo de la maniobra: "Habla de que Carmela y sus hijos tendrían un patrimonio millonaria, una imponente casa. Nosotros, que la conocemos, sabemos que obviamente es información falsa y la pone en peligro". En ese sentido, la periodista reconoció que al principio no dimensionó la gravedad de la situación: "No le di mayor trascendencia hasta que se hizo viral".

Con el correr de los días, el temor fue en aumento. "Empecé a tener miedo porque dice que mis hijos tienen mucho más dinero del que tienen, no tienen una fortuna y yo ya fui víctima de un hecho de inseguridad", explicó Bárbaro, al remarcar que este tipo de publicaciones no solo engañan, sino que también exponen a su familia.

El enojo creció al detectar el uso de imágenes y testimonios personales dentro de la falsa nota. "Me dio mucha bronca porque hay fotos mías, de mis hijos, hay dichos del hijo mayor de Gerardo sobre su legado y su enseñanza. Son cosas privadas y toda esa nota es mentira", sostuvo la periodista. Y fue contundente al calificar la maniobra: "Es muy feo de ver, de leer, es una estafa ".

Consultada sobre el origen de esta noticia falsa, Carmela descartó un ataque personal y apuntó a un aprovechamiento del cariño que generó Rozín tras su fallecimiento. "No creo que sea un encono personal, creo que, por suerte, el fallecimiento de Gerardo generó solidaridad y cariño en la gente. Entonces, se aprovecharon esos valores para subirse a esta estafa ", afirmó Bárbaro.

La periodista también alertó sobre el impacto que puede tener la viralización de este tipo de contenidos. "Me siento en peligro porque se hizo viral. Cuando me empezaron a consultar personas cercanas, colegas, me alarma porque cualquiera que no es experto, cae. Yo no sé qué puede generar esto", confesó la comunicadora.

Esto fue lo que dijo Carmela Bárbaro en A la tarde sobre la estafa que usa el nombre de Gerardo Rozín

El Descargo De Carmela Bárbaro Por Una Estafa Que Involucra A Gerardo Rozín

Uno de los puntos que más la angustia es la falta de herramientas para frenar rápidamente la difusión. "No hay una regulación con estas estafas virtuales, no tengo a dónde ir para que bajen esa publicación", explicó Carmela. Y agregó: "Tengo que denunciar que mi nombre y el de mis hijos fue usado para promocionar una estafa. Yo tengo que gastar plata en un abogado para que dejen de mentir y dejar de estar en peligro. Tiene que haber otro recurso".

Incluso, advirtió sobre cómo este tipo de información falsa puede persistir en el tiempo. "Ahora, si alguien le pregunta a la inteligencia artificial quién tiene 10 palos, va a aparecer el nombre de mi hija en una lista, pero va a seguir circulando en redes. [...] No puedo hacer mucho más que poner una alarma en mi casa, desmentirlo en mis redes sociales", señaló la periodista.

El mayor temor, según remarcó, pasa por la exposición de sus hijos: "Mi miedo es por mis hijos, yo soy una persona pública, pero mis hijos tienen una vida normal". Finalmente, Carmela Bárbaro fue clara al desmentir cualquier versión de una herencia millonaria y detalló la verdadera situación patrimonial de Rozín: "Alquilaba y no tenía una fortuna. Tenía un auto a nombre de él y uno a nombre mío". Aunque por ahora solo puede desmentir públicamente la estafa, admitió que el miedo persiste, sobre todo por antecedentes de inseguridad que ya sufrió en el pasado.