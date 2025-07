Desvalijaron la casa de la periodista Carmela Bárbaro y contó los detalles: "Este robo no fue al voleo"

Karina Mazzocco dio la noticia en A la Tarde (América TV) y la desesperación se hizo sentir en el aire. En la tarde del domingo, la periodista Carmela Bárbarosufrió un violento robo en su departamento ubicado en el barrio de Belgrano, lo que provocó un caos total en su vivienda. Según relató, el lugar quedó completamente desordenado, un escenario caótico que, según ella, no fue producto del azar.

La comunicadora sostuvo que el hecho fue claramente premeditado y que quienes ingresaron habrían recibido un mandato: "Me barretearon la puerta. Me fui a comer a la casa de mi mamá con mi hijo y entraron", explicó en vivo.

Carmela Bárbaro y Gerardo Rozín Carmela Bárbaro y Gerardo Rozín fueron pareja. Créditos: Archivo MDZ El robo ocurrió en un edificio de Belgrano, en el octavo piso, y según la información que recibió de la policía, la situación podría haberse facilitado por una cuestión habitual de los domingos: "La policía me contó que como los domingos no hay encargado, no es una excepción".

Además, Bárbaro sorprendió al contar que no es la primera vez que vive una experiencia similar. "Ya me habían robado, pero yo sabía quién efectivamente. Estaba probando una persona para trabajar en mi casa y ya me había robado plata. Con la llave de mi casa, en un descuido, supe exactamente quién era".

Sin embargo, esta vez la situación fue distinta. La periodista no tiene indicios claros de quién podría estar detrás, pero sí está convencida de que fue algo planificado: "Esta vez no sé quién es, tengo claro que no fue al voleo, que sabían que me fui, que tardaba".