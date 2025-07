Escándalo en un programa de streaming por los dichos misóginos de un ex Gran Hermano Famosos

No es la primera vez que el programa se ve envuelto en un escándalo . Hace un tiempo, el mismo García protagonizó un altercado físico con “Camisetas Nani”, un episodio que rápidamente se difundió en redes.

El conocido chef y ex Gran Hermano famosos causó revuelo en el streaming del Turco García

Nino Dolce envuelto en un escándalo por sus dichos misóginos Nino Dolce envuelto en un escándalo por sus dichos misóginos. Video: @fedeflowersok

Frente a los reclamos por los comentarios que provocaron la reacción de García, Dolce respondió con dureza: "No tengo un p* arrepentimiento. P* femin*, p* de m*". Además, relató: "Vino una mina, una flaca, y me dijo que 'el Turco se fue por tu culpa, porque no te bancaba'". Bella confirmó que esa fue la razón del abandono del conductor del streaming.