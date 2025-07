Netflix revive la desgarradora historia de la joven que desapareció en un crucero

El 21 de marzo de 1998 Iva y Ron Bradley zarparon desde Puerto Rico en un lujoso crucero, Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, junto a sus dos hijos, Brad (21) y Amy (23).

Según relata el documental se esperaba una travesía de siete días con distintas paradas. Sin embargo, tras la primera escala en Aruba, Amy desapareció y no dejó rastros. La familia alertó a la tripulación. Cada rincón del crucero fue revisado por el FBI, pero no encontraron nada sobre su paradero.

Pocas fotos quedaron registradas de ese crucero en familia. En algunas se ve a Amy con un vestido negro elegante, una gargantilla y el pelo corto. Los testigos dijeron que Amy había estado de buen humor en esa velada. La joven de 23 años estaba recién graduada de la universidad y era una jugadora de básquet. La última vez fue vista en la discoteca del barco bailando junto a su hermano y otros pasajeros.

Según relata el documental, el último en verla con vida fue su padre. “A eso de las 5:30 de la mañana la vi en el balcón. Un rato después me desperté nuevamente y ya no estaba”, recuerda. “Cuando no la encontré, no sabía qué pensar. Amy no era de salir sin avisar”, añadió.

“Me dijo: ‘Busqué a Amy por todos lados y no la encuentro’”. Horas más tarde, el capitán informó que el FBI había registrado la nave y confirmó lo peor: “Su hija no está en este barco”, relató la madre en el documental.

Primero, las hipótesis apuntaban a un accidente y que la joven se haya caído al mar, pero el cuerpo nunca apareció.

“Rogamos que no bajaran la rampa, que no dejaran desembarcar a nadie. Les dijimos que si Amy se hubiera ausentado más de 15 minutos, nos habría dejado una nota. Pero la bajaron igual. Hubo pasajeros que abandonaron el barco en Curazao”. añadieron sus padres en el documental.

“Mis padres y yo hemos soportado mucha tristeza, pero lo último que le dije a Amy fue ‘Te amo’. Saber eso siempre me reconfortó”, señaló su hermano en un video difundido por el FBI.

