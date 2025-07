¡Escándalo por la serie de Menem! Moria Casán fue contundente con Samuel "Chiche" Gelblung: "No le..."

El estreno de la serie Menem trajo recuerdos, declaraciones y un nuevo round mediático que nadie esperaba: Samuel "Chiche" Gelblung vs Moria Casán . Lo que empezó como una simple opinión del periodista terminó con una respuesta contundente por parte de la actriz.

Chiche Gelblung Foto: Instagram El periodista habló sobre la serie "Menem".

Fue precisamente este tema el que encendió la chispa entre Chiche y Moria, cuando el periodista cuestionó a quienes revelaron detalles íntimos para enriquecer la ficción, y, en diálogo con Fede Flowers, expresó: "A mí me daría vergüenza contar lo que hacía un amante mío. Sacar muertos del cementerio no me gusta".