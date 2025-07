Azucena Agüero Blanch, la bruja de Carlos Saúl Menem, reveló detalles inéditos de su vínculo con el expresidente: "Él me..."

"¿Cómo te viste en la serie?", le preguntó Ludueña. "Yo no he visto la serie porque en este momento estoy con gripe y tengo presión emotiva. Todo lo que sea referido a Carlos Saúl, me produce una gran alegría, un gran dolor, todas las cosas juntas. Pero, seguramente mis amigos, todos los que la vieron, felicitan a todos los que están en la serie y les ha encantado. Así es que estoy segura que a mí también me va a encantar", confesó la artista plástica.

"No, no me preguntó, él me levantó. Estaba separada de mi primer marido, yo me he casado dos veces legalmente. Él enloqueció con mis piernas porque además yo soy bailarina árabe. Entonces me invitó y yo por supuesto que partí para La Rioja a hacer una exposición que fue todo un éxito, gracias a él. Y ahí nos empezamos a conocer y la verdad que la historia con Menem es una historia increíble", reveló Azucena, sorprendiendo a todos los presentes.